Руденя: экономика должна работать для человека

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — РИА Новости. Приоритетом в реализации всех задач, в том числе в сфере инвестиций, должен быть человек и экономика должна развиваться для граждан, заявил губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Как передает корреспондент РИА Новости, глава Верхневолжья принял участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, гна котором выступили президент России Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, заместитель председателя КНР Ван Цишань, директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард.

"Главное, что мы услышали — это основные направления развития экономики. Был дан важный сигнал о том, что приоритетом в реализации всех задач, в том числе в сфере инвестиций, должен быть человек, ради которого и должна развиваться экономика, цифровизация, инфраструктура", — сказал Руденя журналистам после пленарного заседания.

В рамках ПМЭФ губернатор Тверской области обсудил вопросы реализации инвестиционных проектов в регионе, взаимодействие в других направлениях с руководством ООО "ГЕРС Технолоджи", госкорпорации "Агентство по страхованию вкладов", ОАО "РЖД",руководства Москвы.

В настоящее время на территории Тверской области реализуется или заявлено к реализации до 2028 года 63 инвестиционных проекта с общим объёмом инвестиций 461 миллиона рублей. Инвестиции привлекаются в сферы промышленности, сельского хозяйства, IT-технологий.

Тверская область принимает активное участие в ПМЭФ ежегодно.

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