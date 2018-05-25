Руденя: экономика должна работать для человека

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — РИА Новости. Приоритетом в реализации всех задач, в том числе в сфере инвестиций, должен быть человек и экономика должна развиваться для граждан, заявил губернатор Тверской области Игорь Руденя.
"Главное, что мы услышали — это основные направления развития экономики. Был дан важный сигнал о том, что приоритетом в реализации всех задач, в том числе в сфере инвестиций, должен быть человек, ради которого и должна развиваться экономика, цифровизация, инфраструктура", — сказал Руденя журналистам после пленарного заседания.
В настоящее время на территории Тверской области реализуется или заявлено к реализации до 2028 года 63 инвестиционных проекта с общим объёмом инвестиций 461 миллиона рублей. Инвестиции привлекаются в сферы промышленности, сельского хозяйства, IT-технологий.
Тверская область принимает активное участие в ПМЭФ ежегодно.
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