Общий объем инвестиций "Такеда Россия" в 2018 году превысит 98 млн евро

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — РИА Новости. Общий объём инвестиций фармкомпании "Такеда Россия" в текущем году превысит 98 миллионов евро, компания планирует вывести на рынок ещё два новых препарата, сообщил РИА Новости на полях ПМЭФ директор по взаимодействию с государственными органами компании Илья Вескер.

Он добавил, что компания представлена в России заводом в Ярославле, который занимается производством лекарственных препаратов. Общий объем инвестиций в создание производства полного цикла составил более 75 миллионов евро.

"Сумма инвестиций на первоначальном этапе была 75 миллионов евро. Мы продолжаем инвестировать. Сейчас у нас три лекарственных препарата производится и мы будем локализовать ещё два препарата, один из них будет уже в конце года, будет готова лекарственная форма и благодаря этому общая сумма инвестиций составит 98,8 миллиона евро", — сказал Вескер.

Он добавил, что "Такеда" продолжит инвестировать в расширение производства в России.

"Россия для нас является абсолютно приоритетным рынком… Россия становится очень конкурентоспособной страной в глазах крупных инвесторов, по крайне мере, крупнейших в Азии", — отметил собеседник агентства.

Он добавил, что также в планах российского подразделения компании — развитие экспорта. "Мы хотим, чтобы с ярославской площадки осуществлялся экспорт. Мы будем готовить с российской наукой ряд исследований… Научная составляющая позволит в дальнейшем полученные результаты применить на развивающихся рынках", — заключил Вескер.