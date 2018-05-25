Глава Минприроды и президент ExxonMobil Production обсудили "Сахалин-1"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — РИА Новости. Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин обсудил с главой ExxonMobil Production Company Нилом Даффином проект "Сахалин-1", сообщил журналистам представитель Минприроды. Встреча прошла на полях ПМЭФ-2018.

Даффин проинформировал о результатах работы компании в рамках проекта "Сахалин-1" и планируемых шагах по его развитию.

В свою очередь министр отметил успешность работы по второму этапу месторождения Одопту, в том числе ввод в эксплуатацию еще одной буровой установки "Кречет", начатое успешное бурение на Северной площадке. По словам Кобылкина, министерство поддерживает намерения компании по полномасштабной разработке месторождения Аркутун-Даги и начатую работу по изучению возможностей освоения ресурсов Центрального и Южного Даги.

Он отметил, что Минприроды России продолжит поддержку реализации проекта "Сахалин-1" и заинтересовано в использовании пока еще не реализованного потенциала газа. В частности, он выразил надежду на скорейшее принятие взвешенного инвестиционного решения по монетизации газа второй стадии Чайво.

Структура ExxonMobil — "Эксон Нефтегаз Лимитед" является оператором шельфового проекта "Сахалин-1" с долей 30%. Другие участники проекта — японская Sodeco (30%), "Роснефть" (20%) и индийская ONGC (20%). Проект, реализующийся на условиях СРП, включает в себя освоение трех морских месторождений — Чайво, Одопту и Аркутун-Даги, расположенных на северо-восточном шельфе острова Сахалин.

ПМЭФ-2018 проходит в Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.