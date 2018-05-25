"ФосАгро" намерена вложить не менее 50 млрд рублей в развитие производства

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — РИА Новости. В ближайшие два года компания "ФосАгро" планирует направить на инвестиции не менее 50 миллиардов рублей, что позволит к 2020 году открыть три новых производства (серной и азотной кислоты, а также сульфата аммония) на производственном комплексе в Череповце и расширить мощности третьей апатит-нефелиновой фабрики, сообщил генеральный директор ПАО "ФосАгро" Андрей Гурьев.

"В настоящее время мы ведем разработку долгосрочной стратегии развития "ФосАгро" до 2025 года, которая будет направлена на дальнейшее повышение эффективности деятельности компании, усиление ее позиций на внутреннем и зарубежных рынках, рост акционерной стоимости и прибыльности", — сказал Гурьев, выступая в теледебатах РФПИ, которые прошли в рамках Петербургского международного экономического форума.

Он напомнил, что прошлом году компания реализовала масштабный инвестиционный проект по строительству новых высокотехнологичных производств. "ФосАгро" построила самое мощное в настоящее время в России производство аммиака — 760 тысяч тонн в год — и производство гранулированного карбамида мощностью 500 тысяч тонн в год. Инвестиции в проект превысили 65 миллиардов рублей.

"Они позволят "ФосАгро" и дальше производить экологически чистые фосфорсодержащие удобрения, обеспечивая национальную и глобальную продовольственную безопасность, а также создадут значительный потенциал для наращивания производственных мощностей и дальнейшего обеспечения компании собственным сырьем", — отметил генеральный директор компании.

В целом же, по словам Гурьева, за последние пять лет "ФосАгро" инвестировала в свое развитие 160 миллиардов рублей, применяя наилучшие доступные технологии. В результате, объем выпуска за этот период вырос на 40% — до рекордных 8,3 миллионов тонн, производительность труда на одного работника выросла в 2,5 раза — по динамике этого показателя компания признана победителем рейтинга "Ведомостей".

"Последние три года "ФосАгро" демонстрирует ежегодный прирост по выпуску удобрений на уровне 10%, схожая тенденция и по апатиту (последние два года). В этом году компания планирует сохранить те же темпы роста", — сказал Гурьев.

Отвечая на вопрос о возможности инвестиционного прорыва, генеральный директор заявил: "Инвестиционный прорыв не только возможен и неизбежен, но мы уже находимся в этом инвестиционном цикле, ежегодно инвестируя порядка 500 миллионов долларов в развитие наших производств".