Кумпилов: Адыгея заинтересована в сотрудничестве с АСИ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве заключили глава Республики Адыгеи Мурат Кумпилов и директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева в рамках ПМЭФ, говорится в сообщении пресс-службы главы региона.

Кумпилов отметил, что "Адыгея заинтересована в дальнейшем участии в проектах Агентства, стать площадкой для внедрения значимых проектов, а также заинтересована с помощью АСИ перенимать лучшие практики для привлечения инвестиций".

Он подчеркнул, что в республике ведется активная работа с АСИ и, благодаря предложенному алгоритму действий, направленных на создание комфортных условий для бизнеса, она дает положительные результаты.

"В Нацрейтинге за последние два года республика показала существенный рост. Мы видим наши преимущества, над которыми нужно работать. Республиканские и муниципальные команды в дальнейшем будут стремиться к тому, чтобы сделать Адыгею конкурентоспособным регионом", — сказал глава Адыгеи.

Чупшева, в свою очередь, отметила, что органами власти республики проделана большая работа и по многим позициям уже есть положительный отклик предпринимательского сообщества.

Дальнейшее взаимодействие Адыгеи с АСИ предусматривает обобщение положительных результатов, обучение региональной команды и внедрение успешных практик, одна из них — развитие общественных пространств.

В сообщении отмечается, что в будущем продолжится работа экспертных групп по оценке эффективности функционирования созданных институтов и инструментов для предпринимателей и инвесторов. Предусмотрен мониторинг реализации "дорожных карт" в рамках национальной предпринимательской инициативы, реализация 12 целевых моделей через специализированную информационную систему Region-ID.

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