Адыгея поднялась на 19 позиций в рейтинге инвестклимата

С.- ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — РИА Новости. Республика Адыгея поднялась на 19 позиций в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах России, представленном на ПМЭФ Агентством стратегических инициатив, сообщает пресс-служба главы республики.

"В своем выступлении специалисты АСИ отметили, что Адыгея находится в числе регионов — лидеров роста, которые продемонстрировали наибольшую динамику улучшения инвестиционного климата и результаты рейтинга свидетельствуют о большой работе органов власти в совершенствовании деловой среды региона. Отмечается, что благоприятные результаты достигнуты благодаря проведению большой работы по снижению административных барьеров, уменьшению сроков регистрации предприятий, выдаче разрешений на строительство, на технологическое присоединение к газовым и электрическим сетям, постановки на кадастровый учет земельных участков", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в регионе активно применяется система взаимодействия с инвесторами по сопровождению инвестиционных проектов по принципу "одного окна". В прошлом году приняты решения о сопровождении значимых инвестпроектов, реализация которых позволит привлечь в экономику республики более 30 миллиардов рублей и создать более 2,5 тысяч рабочих мест.

"Инвестиционный интерес к Адыгее существенно вырос, что отражают и результаты Нацрейтинга, представленные Агентством стратегических инициатив. Важно, что рейтинг составляется на основе опросов предпринимателей и экспертов. Поэтому он является своеобразным индикатором делового климата, свидетельствует о конкурентных преимуществах Адыгеи и о большом объеме проведенной нами работы по созданию благоприятных условий для инвесторов", — привели в пресс-службе слова главы республики Мурата Кумпилова.

Глава региона подчеркнул, что "гибкая инвестиционная политика позволяет привлечь в республику бизнес, желающий вложить капитал в экономику, что серьезно влияет на динамику экономических преобразований, а значит, и на качество жизни населения".

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