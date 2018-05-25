Адыгея поднялась на 19 позиций в рейтинге инвестклимата

С.- ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — РИА Новости. Республика Адыгея поднялась на 19 позиций в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах России, представленном на ПМЭФ Агентством стратегических инициатив, сообщает пресс-служба главы республики.
Отмечается, что в регионе активно применяется система взаимодействия с инвесторами по сопровождению инвестиционных проектов по принципу "одного окна". В прошлом году приняты решения о сопровождении значимых инвестпроектов, реализация которых позволит привлечь в экономику республики более 30 миллиардов рублей и создать более 2,5 тысяч рабочих мест.
"Инвестиционный интерес к Адыгее существенно вырос, что отражают и результаты Нацрейтинга, представленные Агентством стратегических инициатив. Важно, что рейтинг составляется на основе опросов предпринимателей и экспертов. Поэтому он является своеобразным индикатором делового климата, свидетельствует о конкурентных преимуществах Адыгеи и о большом объеме проведенной нами работы по созданию благоприятных условий для инвесторов", — привели в пресс-службе слова главы республики Мурата Кумпилова.
Глава региона подчеркнул, что "гибкая инвестиционная политика позволяет привлечь в республику бизнес, желающий вложить капитал в экономику, что серьезно влияет на динамику экономических преобразований, а значит, и на качество жизни населения".