Инжиниринговый центр компании ABB откроется в Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 25 мая — РИА Новости. Инжиниринговый центр одного из мировых лидеров отрасли — швейцарской компании ABB — откроется в Калининграде, соглашение об этом подписали в пятницу в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) правительство Калининградской области и руководство компании в присутствии министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова.

"Новый инжиниринговый центр сделает нас более эффективными и гибкими в разработке и реализации масштабных проектов как на европейских рынках, так и в России. Наша страна исторически славится высококвалифицированными инженерными кадрами. ABB – привлекательный работодатель, и наша цель – привлечь лучших специалистов и инвестировать в их развитие", – сказала руководитель ABB в России Ирина Козлова, слова которой приводит пресс-служба правительства Калининградской области.

Отмечается, что в течение года АВВ намерены укомплектовать штат центра 50 сотрудниками инженерных специальностей, а через два года увеличить количество персонала до 100 человек. Сотрудники российского центра должны будут регулярно посещать обучающие курсы, совещания по проектам и пусконаладочные работы. Специалисты будут работать над проектами в системном бизнесе не только для российского, но и европейского, и других рынков в металлургической, горнодобывающей, морской, нефтехимической и целлюлозно-бумажной отраслях промышленности.

"В качестве одного из механизмов создания и развития инжиниринговых компетенций в регионе станет объединение образовательных учреждений. В его состав, помимо государственных вузов Калининградской области, войдут Томский политехнический университет, Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Сколковский институт науки и технологий", – сказал губернатор Калининградской области Антон Алиханов, которого цитирует пресс-служба.

ПМЭФ-2018 проходит в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своём флагманском сайте.

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