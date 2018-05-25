Калининградские власти на ПМЭФ подписали соглашение с Россельхозбанком

КАЛИНИНГРАД, 25 мая — РИА Новости. Правительство Калининградской области, Россельхозбанк и предприятие "Залесское молоко" подписали соглашение в рамках деловой программы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) о реализации проекта стоимостью более 4,4 миллиарда рублей в регионе, сообщила пресс-служба правительства Калининградской области.

Соглашение предусматривает строительство двух животноводческих комплексов и высокотехнологичного селекционно-генетического центра общей стоимостью более 4,4 миллиарда рублей, говорится в сообщении.

"Сегодня мы вплотную подошли к реализации сразу нескольких крупных проектов в аграрном секторе Калининградской области, которые позволят увеличить производство молока и молочной продукции, создадут новые рабочие места. А самое главное, строительство уникального для России селекционно-генетического центра с использованием современных научно-обоснованных методов и технологий заложит основу для нового витка развития молочной отрасли", – сказал губернатор Калининградской области Антон Алиханов, которого цитирует пресс-служба.

ГК "Залесское молоко" является крупнейшим производителем молокосырья в Калининградской области, в 2017 году ее доля в отрасли региона составила 43%. Ввод нового молочного комплекса позволит группе нарастить производственные мощности, ее доля в валовом объеме производства молокосырья региона составит 56%".

"Калининградский регион играет важнейшую роль в экономических процессах страны, и, учитывая особый географический статус области, банк уделяет большое внимание выстраиванию конструктивных отношений с администрацией региона и бизнесом. Очередной ступенью их развития является подписанное соглашение о реализации инвестиционных проектов", — сказал исполняющий обязанности председателя правления Россельхозбанка Борис Листов, слова которого приводятся в сообщении.

ПМЭФ-2018 проходит в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своём флагманском сайте.

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