В Тамбовской области построят тепличный комплекс за 28 миллиардов рублей

ВОРОНЕЖ, 25 мая — РИА Новости. Тепличный комплекс по производству овощных и зеленых культур с объемом инвестиций не менее 28 миллиардов рублей планируется построить в Мичуринском районе Тамбовской области, сообщила в пятницу администрация региона.

Переговоры с генеральным директором компании "Технологии тепличного роста" Сергеем Рукиным о реализации проекта губернатор Александр Никитин провел 25 мая в рамках XXII Петербургского международного экономического форума.

"Данный проект включает в себя ультрасовременный тепличный комплекс седьмого поколения – теплица вакуумного типа с применением "умного стекла" и светодиодной системы досвечивания растений для производства овощных и зеленых культур. Комплекс "Мичуринский" будет состоять из сортировочных зон, рассадного отделения, учебного центра. Капитальные вложения составят не менее 28 миллиардов рублей", — говорится в сообщении.

Как отмечают областные власти, реализация проекта позволит создать 1500 рабочих мест.

По словам Никитина, региональные власти готовы оказать все меры поддержки данному проекту по созданию инфраструктуры и региональных налоговых льгот.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году проходит 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.

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