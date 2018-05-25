Тульская область вновь вошла в топ-5 рейтинга инвестклимата в регионах

ТУЛА, 25 мая — РИА Новости. Тульская область заняла пятое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах России по итогам 2018 года, результаты которого были объявлены в пятницу на Петербургском международном экономическом форуме, сообщил РИА Новости представитель правительства региона.

Комментируя результаты рейтинга, губернатор Тульской области Алексей Дюмин подчеркнул, что регион третий год подряд занимает в нем лидирующие позиции. Два года подряд это было четвертое место, сейчас пятое.

По словам главы региона, подключение к электрическим сетям в области проходит в рекордно короткие сроки. За год этот показатель снизился на треть и составил 82 дня. Срок присоединения к сетям газораспределения снижен более чем в два раза. Работа по этому направлению будет продолжена.

Кроме того, запущен новый инструмент поддержки малого и среднего предпринимательства — так называемое "доращивание" потенциальных поставщиков.

По результатам экспресс-анализа предпринимателю предоставляется индивидуально подобранный комплекс мер финансовой и нефинансовой поддержки. Таким образом, обеспечивается соответствие высоким стандартам крупнейших госзаказчиков.

Созданные в области институты развития — Центр инжиниринга и Центр поддержки экспорта — показывают свою эффективность, а главное, востребованы бизнесом. В результате по итогам 2017 года количество экспортно-ориентированных предприятий в регионе увеличилось в два раза — с 92 до 198. По итогам 2017 года зарегистрирован самый высокий темп роста инвестиций, за последние шесть лет он составил 9,4%, а по итогам 1-го квартала инвестиции выросли на 36,8%.

"Благодаря принимаемым мерам бизнес нам действительно доверяет! И в Тульскую область активно инвестируют. Все эти достижения — результат системной работы с федеральными структурами, муниципалитетами, ресурсоснабжающими компаниями", — цитируют в правительстве Алексея Дюмина.

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