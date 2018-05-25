СУЭК вложит 32 миллиона рублей в социальные программы Забайкалья

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — РИА Новости. Соглашение о социально-экономическом партнерстве подписали в рамках Петербургского международного экономического форума Сибирская угольная энергетическая компания (АО "СУЭК") и правительство Забайкальского края, сообщает пресс-служба СУЭК.

"В соответствии с подписанным документов СУЭК обеспечит в 2018 году финансирование социальных мероприятий на территории Забайкальского края на сумму 32 миллиона рублей. Среди этих мероприятий — финансирование социально значимых проектов в сфере образования, здравоохранения, культуры и спорта; строительство и оборудование спортивных и плоскостных сооружений в рамках проекта Губернатора Забайкальского края "Спорт для всех"; финансирование оздоровительных программ для детей и ветеранов угольной отрасли и многое другое", — говорится в пресс-релизе.

По словам генерального директора СУЭК Владимира Рашевского, предприятия компании входят в число ключевых налогоплательщиков, работодателей и инвесторов Забайкальского края.

"С регионом мы связываем не только важную часть своей деятельности, но и перспективы развития на долгосрочный период. Поэтому мы много работаем над повышением качества жизни наших сотрудников, членов их семей, жителей региона, над усилением социальной стабильности в регионе. Важно, что эту работу мы ведем совместно с руководством Забайкальского края, общественными организациями, инициативными гражданами — это многократно повышает эффективность социальных программ", — сказал Рашевский журналистам после церемонии подписания докуменнта.