Тверская область станет пилотным регионом для проекта компании "Россети"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — РИА Новости. Тверская область станет одним из пилотных регионов, где в текущем году будет реализован проект "Светлая страна", разработанный для обеспечения прямой связи с потребителями, сокращения времени отключения электричества во время аварий, повышения качества электроснабжения.

Соответствующее соглашение в рамках Петербургского международного экономического форума подписали губернатор области Игорь Руденя и генеральный директор ПАО "Россети" Павел Ливинский.

"Для нас большая честь быть пилотным регионом в крупном общероссийском проекте "Светлая страна". Для Тверской области это особенно важно, потому что потребители смогут напрямую сообщать о проблемах на сетях, своих пожеланиях и предложениях по повышению качества и надежности энергоснабжения. Будем развивать нашу энергетику, компании "Россети" и "МРСК Центра" являются надёжными партнёрами", — сказал Руденя на церемонии подписания документа.

В пресс-службе губернатора и правительства Тверской области сообщили, что помощью портала "Светлая страна" или одноименного мобильного приложения жители региона смогут направить в филиал ПАО "МРСК Центра" — "Тверьэнерго" сообщение об отключении электроэнергии, колебаниях напряжения, обрыве проводов и других проблемах на электросетях в своем населенном пункте.

"Интернет-портал "Светлая страна" поможет установить компаниям группы "Россети" прямой контакт с потребителями электроэнергии, тем самым оптимизировав процесс подачи заявок о технологических нарушениях на сетях и повысив качество электроснабжения потребителей в целом", — отметил генеральный директор ПАО "Россети" Павел Ливинский.

Планируется, что в июле портал "Светлана страна" будет запущен в тестовом режиме в Тверской и Калужской областях, а с начала 2019 года — во всех регионах присутствия компании "Россети".

В пресс-службе напомнили, что правительство Тверской области в рамках подписанного в прошлом году соглашения о сотрудничестве, ведет совместную работу с ПАО "Россети" по модернизации электросетевого комплекса. В регионе сформирована программа повышения надежности и развития электроснабжения на 2018-2019 годы, которая предусматривает порядка 5 миллиардов рублей инвестиций по этому направлению.

Другие новости региона читайте здесь >>