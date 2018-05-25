Аксенов рассказал об увеличении бюджета Крыма после присоединения к России

МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Бюджет Крыма после присоединения к России увеличился в 2,5 раза, несмотря на санкции и внешнее давление, заявил в эфире телеканала "Россия 1" глава республики Сергей Аксенов.

"В лучшие годы при нахождении Крыма в составе Украины, оккупации, можно сказать, бюджет Республики Крым в эквиваленте в рублях равнялся 22 миллиардам рублей. На сегодняшний день бюджет Крыма в 2018 году будет 53 миллиарда рублей. Это все сделано за четыре года при полном внешнем давлении, при полной изоляции, при том, что в отношении бизнесменов и политиков, приезжающих в Крым, постоянно вводят санкции", — сказал Аксенов, отвечая на вопрос о необходимости поддержки республики со стороны федерального центра из-за действующих санкций.

Односторонние ограничительные меры ЕС запрещают гражданам и расположенным в ЕС компаниям импортировать продукцию из Крыма, инвестировать в экономику полуострова, оказывать туристические услуги, экспортировать в Крым некоторые товары и технологии в сферах транспорта, телекоммуникаций и энергетики, а также связанные с добычей и переработкой нефти, газа и полезных ископаемых.

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