В Ульяновской области построят тепличный комплекс за два миллиарда рублей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — РИА Новости. В Димитровграде Ульяновской области будет построен крупный тепличный комплекс — инвестиционное соглашение в рамках ПМЭФ-2018 подписали губернатор региона Сергей Морозов и генеральный директор компании "Технологии тепличного роста" Сергей Рукин, сообщает пресс-служба правительства области.
Объем инвестиций в проект составит два миллиарда рублей. Приступить к его реализации инвестор намерен уже в нынешнем году, завершить строительные работы и ввести комплекс в эксплуатацию планируется в 2020 году.
Статус территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) был присвоен Димитровграду — второму по величине городу Ульяновской области — в 2017 году.