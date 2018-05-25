В Ульяновской области построят тепличный комплекс за два миллиарда рублей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — РИА Новости. В Димитровграде Ульяновской области будет построен крупный тепличный комплекс — инвестиционное соглашение в рамках ПМЭФ-2018 подписали губернатор региона Сергей Морозов и генеральный директор компании "Технологии тепличного роста" Сергей Рукин, сообщает пресс-служба правительства области.

"Мы подписали еще одно значимое для региона инвестиционное соглашение, благодаря которому на территории опережающего социально-экономического развития "Димитровград" будет создан тепличный комплекс по выращиванию овощей. Это важный шаг по развитию моногорода Димитровграда, так как реализация проекта позволит создать около двухсот рабочих мест для его жителей. Мы продолжаем наращивать в городе инфраструктуру, необходимую для работы инвесторов, и мы готовы предложить им комфортные условия для ведения бизнеса", — скаазл Морозов, слова которого цитирует региональная пресс-служба.

Объем инвестиций в проект составит два миллиарда рублей. Приступить к его реализации инвестор намерен уже в нынешнем году, завершить строительные работы и ввести комплекс в эксплуатацию планируется в 2020 году.

Статус территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) был присвоен Димитровграду — второму по величине городу Ульяновской области — в 2017 году.

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