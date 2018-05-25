В "Газпром нефти" назвали справедливую цену на нефть

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — РИА Новости. Цена нефти в 50-60 долларов за баррель на данный момент является справедливой для того, чтобы долгосрочно обеспечить мировой спрос на нефть, заявил журналистам глава "Газпром нефти" Александр Дюков.
Стоимость нефти марки Brent 17 мая впервые с 25 ноября 2014 года превысила психологическую отметку в 80 долларов за баррель, а в настоящее время Brent торгуется в районе 77 долларов.
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