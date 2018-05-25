В "Газпром нефти" назвали справедливую цену на нефть

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — РИА Новости. Цена нефти в 50-60 долларов за баррель на данный момент является справедливой для того, чтобы долгосрочно обеспечить мировой спрос на нефть, заявил журналистам глава "Газпром нефти" Александр Дюков.

"Уровень цены на нефть 50-60 долларов за баррель на данный момент является справедливым для того, чтобы долгосрочно обеспечить мировой спрос на рынке нефти", — сказал Дюков на пресс-конференции в рамках ПМЭФ.

Стоимость нефти марки Brent 17 мая впервые с 25 ноября 2014 года превысила психологическую отметку в 80 долларов за баррель, а в настоящее время Brent торгуется в районе 77 долларов.

ПМЭФ-2018 проходит в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своём флагманском сайте.