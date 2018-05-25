Аксенов прокомментировал возможное продление санкций Евросоюза

МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал удивительной формулировку проекта документа Евросоюза о возможном продлении санкций, где говорится об аннексии полуострова Россией, так как, по его мнению, Крым с 1991 года подвергался аннексии со стороны Украины.
По его словам, Запад не делает выводов из уроков истории.
"Ведь на самом деле мы же видим: как только на Россию усиливается внешнее давление, наш народ консолидируется. И последние выборы президента Российской Федерации это показали. То есть при максимальном внешнем давлении наш лидер получил максимальную поддержку россиян. Так что если бы они лучше изучали историю, поверьте. Нам было бы гораздо легче строить сотрудничество. Надо думать об объединении, а не о разъединении", — сказал Аксенов.
Пожелавший остаться неназванным представитель ЕС во вторник сообщил РИА Новости, что какое-либо решение о продлении или внесении любых поправок в эти санкции должно быть принято советом единогласно к 23 июня.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".