Аксенов прокомментировал возможное продление санкций Евросоюза

МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал удивительной формулировку проекта документа Евросоюза о возможном продлении санкций, где говорится об аннексии полуострова Россией, так как, по его мнению, Крым с 1991 года подвергался аннексии со стороны Украины.

"Даже удивительно слышать об аннексии Крыма Россией. Ведь аннексия была на самом деле с 1991 года, которая была совершена Украиной. Мало того, действия украинских чиновников на протяжении всего периода аннексии были настроены только на то, чтобы забрать из Крыма ресурсы, максимально построить себе дачи, занять Черноморское побережье и ни копейки денег не вложить в экономику республики Крым. Поэтому удивительно слушать такие речи западных политиков", — сказал Аксенов в эфире телеканала "Россия 1", комментируя возможное продление санкций, принятых Евросоюзом по Крыму,

По его словам, Запад не делает выводов из уроков истории.

"Ведь на самом деле мы же видим: как только на Россию усиливается внешнее давление, наш народ консолидируется. И последние выборы президента Российской Федерации это показали. То есть при максимальном внешнем давлении наш лидер получил максимальную поддержку россиян. Так что если бы они лучше изучали историю, поверьте. Нам было бы гораздо легче строить сотрудничество. Надо думать об объединении, а не о разъединении", — сказал Аксенов.

В июне 2017 года Совет ЕС продлил ограничительные меры из-за вхождения Крыма и Севастополя в состав РФ до 23 июня 2018 года. Документ о возможном продлении ограничительных мер был внесен 22 мая в повестку заседания рабочей группы советников ЕС по международным отношениям. Он носит название "Предложение верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности Совету о принятии решения по внесению изменений в решение 2014 года, касающееся ограничительных мер в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя".

Пожелавший остаться неназванным представитель ЕС во вторник сообщил РИА Новости, что какое-либо решение о продлении или внесении любых поправок в эти санкции должно быть принято советом единогласно к 23 июня.

Односторонние ограничительные меры ЕС запрещают гражданам и расположенным в ЕС компаниям импортировать продукцию из Крыма, инвестировать в экономику полуострова, оказывать туристические услуги, экспортировать в Крым некоторые товары и технологии в сферах транспорта, телекоммуникаций и энергетики, а также связанные с добычей и переработкой нефти, газа и полезных ископаемых.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".