Ингушетия договорилась с РЭЦ о семинарах для бизнесменов региона

НАЛЬЧИК, 25 мая – РИА Новости. Власти Ингушетии на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали соглашение с Российским экспортным центром (РЭЦ) о проведении в республике серии семинаров для представителей бизнеса, сообщила пресс-служба главы региона.
Глава республики добавил, что регион экспортирует товары в сфере АПК и промышленного сектора и заинтересован в наращивании объемов экспорта.
"Уверен, что подобное сотрудничество повысит эффективность экспортной деятельности предприятий республики и в целом повысит темпы экономического роста Ингушетии", — отметил Евкуров.
ПМЭФ-2018 проходит в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.