Ингушетия договорилась с РЭЦ о семинарах для бизнесменов региона

НАЛЬЧИК, 25 мая – РИА Новости. Власти Ингушетии на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали соглашение с Российским экспортным центром (РЭЦ) о проведении в республике серии семинаров для представителей бизнеса, сообщила пресс-служба главы региона.

"Договорились, что будем привлекать специалистов школы экспорта РЭЦ для проведения нашим предпринимателям – малому и среднему бизнесу – обучающих семинаров по экспорту товаров, изучению экспортных рынков, для того, чтобы усилить продвижение нашей продукции на внешних рынках", — приводит пресс-служба слова главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова после церемонии подписания соглашения.

Глава республики добавил, что регион экспортирует товары в сфере АПК и промышленного сектора и заинтересован в наращивании объемов экспорта.

"Уверен, что подобное сотрудничество повысит эффективность экспортной деятельности предприятий республики и в целом повысит темпы экономического роста Ингушетии", — отметил Евкуров.

ПМЭФ-2018 проходит в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.

Другие новости региона читайте здесь >>