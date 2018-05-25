"Нижнекамскнефтехим" привлек финансирование на 807 миллионов евро

С.-ПЕТЕРБУРГ/КАЗАНЬ, 25 мая — РИА Новости. "Нижнекамскнефтехим", ведущий российский производитель синтетического каучука и этилена, подписал долгосрочное кредитное соглашение на сумму около 807 миллионов евро на срок до конца 2032 года для финансирования строительства нового комплекса мощностью 600 тысяч тонн этилена в год, сообщила компания.

Соглашение под покрытие страховым полисом Euler Hermes было подписано в рамках Петербургского международного экономического форума.

"Средства кредитной линии будут направлены на финансирование контракта с Linde AG в рамках реализуемого ПАО "Нижнекамскнефтехим" проекта по строительству нового олефинового комплекса мощностью 600 тысяч тонн этилена в год (ЭП-600)", — говорится в сообщении.

Кредитором выступит консорциум из пяти банков, представляющих, главным образом, Германию, и организованный Deutsche Bank AG. Помимо Deutsche Bank кредиторами выступили банк UniCredit Bank AG, Bayerische Landesbank, Landesbank Baden-Wurttemberg, Германский центральный кооперативный банк (DZ Bank AG).

"Подписание этого кредитного соглашения – самое яркое событие этого форума не только для нашей республики, но и в целом для страны. Данное кредитное решение позволит появиться крупнейшему производству в Нижнекамске по выпуску 600 тысяч тонн этилена в год. Это позволит удвоить наши мощности в два раза", — заявил на церемонии подписания соглашения президент Татарстана Рустам Минниханов, слова которого в свою очередь приводит его пресс-служба.

"Нижнекамскнефтехим" реализует проект строительства нового этиленового комплекса мощностью 1,2 миллиона тонн в год в две очереди – по 600 тысяч тонн. Комплекс позволит увеличить производительность по этилену до 1,8 миллиона тонн в год, а по пластикам – до 2,5 миллиона тонн. Год назад, также в рамках ПМЭФ, руководители "Нижнекамскнефтехима" и Linde AG подписали базовое соглашение по реализации контрактов для строительства первой очереди комплекса.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году проходит 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.

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