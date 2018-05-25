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Экономика

Кондратьев: площадки "под ключ" и льготы улучшили бизнес-климат на Кубани

14:0725.05.2018
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© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского краяГубернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Архивное фотоГубернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Архивное фото
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского края

КРАСНОДАР, 25 мая — РИА Новости. Готовые площадки для бизнеса "под ключ", льготы и преференции, а также информационная поддержка предпринимателей помогли Краснодарскому краю улучшить свой инвестиционный климат, сообщил журналистам губернатор Вениамин Кондратьев.

Денежные купюры России. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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В пятницу на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2018) были объявлены результаты Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России по итогам 2018 года. Краснодарский край занял в рейтинге шестое место, улучшив свои показатели на одну строчку.

"Улучшение позиции Кубани в национальном рейтинге инвестиционного климата – это, прежде всего, объективная оценка нашей работы. Для нас это важный показатель самочувствия бизнеса в регионе. Сегодня мы продвинулись вперед на одну позицию. А это значит, что меры, которые мы предпринимаем для улучшения инвестклимата, работают", – сказал Кондратьев.

Губернатор уточнил, что на улучшение инвестклимата в регионе повлияли, в том числе, готовые площадки для бизнеса "под ключ", льготы и преференции и информационная поддержка предпринимателей.

"Все эти меры рассчитаны не только на крупных инвесторов. Хочу подчеркнуть, что край сегодня делает большую ставку на малый и средний бизнес. Здесь я вижу огромный потенциал. Нам важно, чтобы появлялись новые предприятия в реальном секторе экономики", – добавил глава края.

По его словам, для этого в крае работает Гарантийный фонд, Фонд микрофинансирования, где уже выдано займов на более чем 1,6 миллиарда рублей. Также создан краевой Центр поддержки предпринимательства. При этом Кондратьев подчеркнул, что поддержка "своего внутреннего инвестора" сейчас в приоритете.

"Мы стараемся прикладывать максимум усилий, создавая комфортные условия для бизнеса. Но вместе с тем существуют инфраструктурные ограничения, снять которые в одиночку нам не под силу. И, конечно, нехватка энергетических ресурсов – это главное препятствие, которое не дает нам войти в тройку лидеров. Но мы продолжим работать над этой проблемой с монополиями", – отметил губернатор.

По данным краевых властей, в 2017 году объем инвестиций в Краснодарский край вырос более чем на 6% к уровню 2016 года и превысил 484 миллиарда рублей. В среднем по России этот показатель составляет 4,4%.

ПМЭФ-2018 пройдет в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своём флагманском сайте.

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