Металлургический комбинат полного цикла появится на базе "Тулачермета"

ВОРОНЕЖ, 25 мая — РИА Новости. Литейно-прокатный комплекс и производство проката будут созданы на площадке "Тулачермет-Сталь", сообщает в пятницу областное правительство.

Специальный инвестиционный контракт (СПИК) с ООО "Тулачермет-Сталь" подписали в пятницу в ходе Петербургского международного экономического форума министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, губернатор Тульской области Алексей Дюмин и президент ООО УК "Промышленно-металлургический холдинг" Евгений Зубицкий.

"Проект предполагает создание литейно-прокатного комплекса и освоение производства проката на площадке "Тулачермет-Сталь". Федеральные и региональные власти обязуются осуществлять в отношении инвестора меры стимулирования деятельности в сфере промышленности, предусмотренные СПИК в течение срока его действия", — говорится в сообщении.

ООО "Тулачермет-Сталь" создано в сентябре 2013 года для реализации проекта строительства литейно-прокатного комплекса (ЛПК) на производственной площадке ПАО "Тулачермет".

Как отмечают областные власти, комплекс, создаваемый в Туле, станет первым на территории европейской части России полностью интегрированным металлургическим сортопрокатным предприятием на базе передовой конвертерной технологии и первым в современной истории России новым конвертерным производством.

"Этот проект имеет огромное значение для региона и всей отечественной промышленности. Запуск предприятия приведет к созданию почти 1700 рабочих мест, значительному увеличению налоговых отчислений в бюджеты всех уровней и замещению импорта качественной стальной продукции. СПИК позволит ускорить дальнейшее развитие "Тулачермет-Стали" и завершить создание первого в современной России нового интегрированного сортопрокатного производства на базе конвертерной технологии выплавки стали", — сказал Зубицкий.

С вводом ЛПК в эксплуатацию в Туле будет создано почти 1700 новых постоянных рабочих мест. С учетом дальнейшего развития проекта ЛПК планируется создать до 4000 новых высокопроизводительных рабочих мест.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году проходит 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.

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