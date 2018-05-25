Росрыболовство и Тамбовская область заключили соглашение о сотрудничестве

ВОРОНЕЖ, 25 мая — РИА Новости. Федеральное агентство по рыболовству и администрация Тамбовской области заключили соглашение о сотрудничестве сроком на пять лет, сообщает в пятницу обладминистрация.

Соглашение о взаимодействии было заключено в рамках XXII Петербургского международного экономического форума заместителем министра сельского хозяйства РФ – руководителем Федерального агентства по рыболовству Ильей Шестаковым и губернатором Александром Никитиным.

"Документ предусматривает, что стороны в рамках своих полномочий будут решать вопросы охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания на территории Тамбовской области, обмениваться опытом работы, а также взаимодействовать в информационном поле по выявлению, пресечению правонарушений в водоохранной сфере", — говорится в сообщении.

Как отмечают областные власти, соглашение заключено на пять лет.

"Считаю, что надо ужесточать контроль в сфере рыболовства, усилить борьбу с браконьерами, а это возможно только при усовершенствовании федерального законодательства. На уровне региона у нас есть ряд интересных проектов, которые требуют федеральной поддержки", — сказал Никитин.

Тамбовская область расположена в бассейнах двух рек: Волги и Дона. По территории региона протекает около 1400 рек, речек и ручьев, 40 из них являются объектами федерального контроля, 314 – объектами регионального контроля. Кроме того, на Тамбовщине насчитывается около 300 озер, 880 прудов и водохранилищ. В настоящее время ихтиофауна региона представлена 45 видами рыб: стерлядь, сом, сазан, судак, лещ, язь, щука, плотва, окунь, карась, ерш и другие.

Для водных туристических маршрутов на Тамбовщине пригодны многие реки — такие как Цна, Ворона, Воронеж, Студенец, Челновская, Керша, Лесной Тамбов.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году проходит 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.

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