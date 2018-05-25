В Ульяновской области создадут еще одно предприятие по покраске самолетов

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Инвестиционное соглашение о создании в Ульяновской области нового предприятия, которое будет заниматься покраской самолетов, подписано на ПМЭФ-2018, сообщает пресс-служба правительства региона.

Договор заключен между правительством области, Корпорацией развития региона, российской компанией "Спектр-Авиа" и французской — STTS GROUP. Инвестиции в проект составят 350 миллионов рублей.

"То, что инвесторы из Франции решили прийти именно в наш регион, закономерно, ведь ульяновское окрасочное производство "Спектр-Авиа" отвечает всем мировым стандартам. Совместная работа с ведущей компанией Европы по окраске самолётов дает нам возможность в числе первых в России внедрять в работу самые современные технологии", — цитирует пресс-служба губернатора Ульяновской области Сергея Морозова.

В пресс-службе напомнили, что специализированный окрасочный комплекс "Спектр-Авиа" располагает одним из пяти самых крупных в мире цехов по покраске воздушных судов. Предприятие находится на территории авиапромышленного комплекса завода "Авиастар-СП" в Ульяновске. За 18 лет его работы окрашены более 600 самолетов как отечественного, так и иностранного производства.

"Высокая квалификация специалистов, оснащенность современным оборудованием позволяет "Спектр-Авиа" выполнять окрасочные работы любой сложности. В ангаре размером 96х96х34 метра можно одновременно окрашивать Boeing 747 и Аirbus A320, три среднемагистральных боинга или пять региональных судов типа SSJ-100", — говорится в сообщении пресс-службы.

Существующий окрасочный корпус АО "Спектр-Авиа" используется для окраски широкофюзеляжных воздушных судов, в то время как новое предприятие будет работать с узкофюзеляжными. Для этих целей образовано отдельное юридическое лицо — ООО "Спектр Аэро".

"Предприятие будет создано до конца этого года, проектные работы уже начались. Ввести его в эксплуатацию планируется к 2020 году.

Сегодня "Спектр-Авиа" перечисляет в бюджеты всех уровней порядка 25 миллионов рублей. Создание нового производства позволит нам вдвое увеличить оборот, а, значит, возрастут и налоги. Плюс это новые рабочие места — не менее 120-ти", — сказал РИА Новости член совета директоров АО "Спектр-Авиа" Александр Поляков.

По его словам, загрузку предприятию обеспечит программа выпуска самолетов SSJ-100, рассчитанная до 2025 года. Начиная с 2023 года, она предполагает производство этих воздушных судов до 42единиц в год и других самолетов заводов ОАК (Объединенной авиастроительной корпорации) — в общей сложности до 70 единиц в год. Предприятие также будет осуществлять покраску узкофюзеляжных самолетов, включая зарубежные.

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