Верхневолжье и Росрыболовство заключили соглашение о развитии аквакультуры

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — РИА Новости. Правительство Тверской области в рамках ПМЭФ заключило в пятницу соглашение с Росрыболовством о взаимодействии по развитию аквакультуры, в частности в сфере зарыбления водоемов и охраны водных биоресурсов.

Как передает корреспондент РИА Новости, соответствующее соглашение подписали губернатор Игорь Руденя и глава ведомства Илья Шестаков.

"Аквакультура является важным направлением развития агропромышленного комплекса Тверской области. Сохранение и увеличение рыбных ресурсов наших водоёмов — это вклад в повышение туристической привлекательности нашего региона. Наше соглашение позволит активно развивать зарыбление водоёмов Тверской области, повысить эффективность борьбы с браконьерством и поможет сохранению экологического баланса водных объектов", — сказал Руденя на церемонии подписания документа.

В Тверской области насчитываются более 900 рек и 1,7 тысячи озер, в которых обитают свыше 30 видов рыб. В 2017 году в регионе использовалось 60 рыбопромысловых участков, в ходе зарыбления в водоёмы выпустили более 4,6 миллиона мальков рыб ценных пород — сазана, стерляди, толстолобика. В 2018 году планируется увеличить объемы зарыбления до 5,8 миллиона мальков.

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