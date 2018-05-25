Премьер Украины сравнил российский газ с оружием

БРЮССЕЛЬ, 25 мая — РИА Новости, Александр Шишло. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман обвинил Россию в том, что она использует газ как оружие против Украины и Евросоюза.

Об этом он заявил на энергетической конференции в Брюсселе.

Газопровод "Северный поток — 2" Гройсман считает "новым гибридным оружием, направленными против Евросоюза и стран-членов".

"Мы должны остановить его", — призвал украинский премьер.

Киев выступает категорически против строительства "Северного потока — 2", так как боится потерять доходы от транзита российского газа. Контракт на транзит истекает в конце 2019 года.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель в очередной раз заявил, что запуск "Северного потока — 2" не предполагает прекращения транзита газа через Украину и эти поставки продолжатся при экономической целесообразности.