Тверская область поднялась на семь позиций в соцэкономрейтинге регионов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — РИА Новости. Тверская область заняла 48-е место в рейтинге социально-экономического положения субъектов РФ "РИА Рейтинг" по итогам 2017 года, поднявшись по сравнению с прошлым рейтингом на семь пунктов. Публикация исследования приурочена к Петербургскому международному экономическому форуму-2018.

На улучшение позиций Тверской области, вероятно, повлияли рост в 2017 году индекса промышленного производства и индекса физического объема инвестиций в основной капитал, снижение уровня безработицы и задолженности по налогам.

Рейтинг, подготовленный по заказу РИА Новости, построен на основе агрегирования ключевых показателей регионального развития за 2017 год. Результаты позволяют судить о позициях того или иного региона на экономической карте России, а также определить динамику их развития, отмечают составители рейтинга.

Как сообщила пресс-служба правительства региона, в экспозиционной части ПМЭФ размещён стенд Верхневолжья, на котором представлены предприятия, выпускающие оборудование для нефтегазового сектора (ООО "ГЕРС Технолоджи", "НПП Энергия", "Нефтегазгеофизика", "Бежецкий опытно-экспериментальный завод", "СТАН"), предприятия пищевой промышленности (ЗАО "Хлеб", ООО "Волжский пекарь", "Мармеладная сказка", "Тверской кондитер", "Ратибор", "Живая Еда", "Все Вкусное", "Форт-Грауд"), а также издательско-полиграфический комплекс "Парето-Принт".

"Петербургский форум — одно из ключевых экономических событий года. Очень значимо участие в нём Тверской области. Мы провели ряд встреч с предприятиями, которые работают на территории тверского региона, в том числе с производителями нефтяного оборудования. Также обсуждали с нашими партнерами из Москвы сотрудничество по развитию автотранспортной системы, пассажирских перевозок, диспетчеризации и навигации по управлению грузовыми и пассажирскими потоками на территории региона", — присели в пресс-службе слова губернатора области Игоря Рудени.

В настоящее время на территории Тверской области реализуется или заявлено к реализации до 2028 года 63 инвестиционных проекта с общим объёмом инвестиций 461 миллиард рублей. Инвестиции привлекаются в сферы промышленности, сельского хозяйства, IT-технологий, добавили в пресс-службе.

Другие новости региона читайте здесь >>