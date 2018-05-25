"Почта Банк" увеличит до 180 число отделений в Тверской области

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — РИА Новости. Соглашение об увеличении числа отделений "Почта Банка" в Тверской области со 131 до 180 подписали в пятницу в рамках ПМЭФ губернатор региона Игорь Руденя и президент-председатель правления компании Дмитрий Руденко.

По мнению Рудени, соглашение — пример совместного решения органами власти и бизнесом вопросов повышения качества жизни населения.

"Тверская область является самым большим по площади регионом ЦФО, при этом около четверти населения проживает в сельской местности. Для правительства Тверской области очень важно обеспечить всем жителям доступ к современным банковским услугам и технологиям. Соглашение будет способствовать росту в нашем регионе количества отделений "Почта Банка" с возможностью проведения расчётов за коммунальные платежи и обслуживания в банкоматах", — сказал Руденя.

В этом году "Почта Банк", созданный группой ВТБ и ФГУП "Почта России", планирует увеличить количество точек обслуживания на базе почтовых отделений Тверской области со 131 до 180. Договорённость о реализации проекта по повышению доступности банковских услуг в сельской местности между правительством региона и компанией была достигнута в марте текущего года на встрече губернатора с президентом-председателем правления банка ВТБ Андреем Костиным.

Делегация Тверской области во главе с Руденей принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который проходит 24-26 мая. В экспозиции ПМЭФ размещён стенд Тверской области, на котором представлены предприятия, предчтавляющиеиразличные секторы экономики, в числе которых ООО "ГЕРС Технолоджи", "НПП Энергия", "Нефтегазгеофизика", "Мармеладная сказка", "Ратибор" и другие.

Также в рамках ПМЭФ губернатор региона встретится с руководством ООО "ГЕРС Технолоджи", госкорпорации "Агентство по страхованию вкладов", ООО "НТС-Лидер", ОАО "РЖД". Кроме того, планируется подписание соглашения о сотрудничестве правительства Тверской области с Федеральным агентством по рыболовству. Глава региона также примет участие в церемонии подписания соглашения между Бежецким опытно-экспериментальным заводом и Российским межотраслевым научно-техническим комплексом "Нефтеотдача" на поставку бурового оборудования.

В настоящее время на территории Верхневолжья реализуется или заявлено к реализации до 2028 года 63 инвестиционных проекта с общим объёмом инвестиций 461 миллиард рублей. Инвестиции привлекаются в сферы промышленности, сельского хозяйства, IT-технологий.

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