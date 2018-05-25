Санкции используют как меру протекционизма, заявил Новак

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — РИА Новости. Санкции, к сожалению, сегодня используются как мера протекционизма, снижения конкуренции на мировых рынках, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в рамках ПМЭФ.

"Хотел бы прокомментировать санкции. К сожалению, это сегодня один из методов, который используется с точки зрения протекционизма, снижения конкуренции на мировых рынках. Это одна из основных проблем, которая сегодня мешает привлечению инвестиций… К сожалению, этот протекционизм — это продвижение неконкурентными, нерыночными методами своего товара некоторыми странами — большая проблема, которая с каждым годом все больше усиливается", — сказал Новак в выступлении на сессии форума.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году проходит 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.