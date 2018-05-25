В Ульяновской области построят крупное предприятие по экспорту агрокультур

C.-ПЕТЕРУБРГ, 25 мая — РИА Новости. В Ульяновской области создадут крупное предприятие по экспорту агрокультур — соглашение с инвестором в четверг подписал губернатор региона Сергей Морозов на ПМЭФ-2018, сообщает пресс-служба правительства области.

"Наш регион обладает хорошей агропромышленной базой и плодородной землей. Ульяновские аграрии выращивают качественные культуры, но часто возникают вопросы по их сбыту и переработке. Приход инвестора поможет нам организовать дополнительные линии экспорта, создать новые рабочие места и условия выгодного сотрудничества для аграриев", — сказал Морозов на церемонии подписания документа.

Приступить к строительству инвестор планирует в 2019 году, а завершить реализацию проекта — в 2021-м. Перевалочный зерновой пункт сможет вмещать в себя до миллиона тонн продукции.

"Ульяновск станет ключевой точкой, где мы будем собирать зерновые и масличные культуры, отправлять их на переработку в Калининград и далее на экспорт. Для этого в течение ближайших двух лет мы построим в Ульяновской области современный элеватор с возможностью отгрузки по железной дороге и реке", — сказал генеральный директор компании-инвестора "Содружество" Дмитрий Савенков, слова которого цитирует пресс-служба.

Соглашение также предусматривает строительство маслоэкстракционного завода по глубокой переработке масличных культур. Предприятие будет перерабатывать 2 тысячи тонн соевых бобов и подсолнечника в сутки, продукт на выходе — масло и шрот. Объем инвестиций составит не менее десяти миллиардов рублей, будут созданы 200 рабочих мест.

"Создание данного предприятия в регионе обеспечит сельхозтоваропроизводителям сбыт подсолнечника по рыночной цене. Данной культурой ежегодно засевается более 200 тысяч гектаров земель, её средняя урожайность составляет порядка 11 центнеров с гектара. Кроме того, это позволит развивать на территории области производство сои, что тоже будет способствовать повышению доходности агропредприятий", — цитирует пресс-служба региона министра сельского, лесного хозяйств и природных ресурсов Ульяновской области Михаила Семёнкина.

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