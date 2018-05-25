Минфин не планирует повышать акцизы на алкоголь в 2018 году выше инфляции

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — РИА Новости. Минфин РФ не планирует повышать акцизы на алкоголь или минимальные розничные цены (МРЦ) в 2018 году выше инфляции, сообщил в интервью РИА Новости глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина РФ Алексей Сазанов.

"Если повышение (акцизов на алкоголь в 2018 году — ред.) и будет, то только на уровень инфляции, этот вопрос сейчас обсуждается. Никакого иного повышения не будет", — сказал Сазанов в кулуарах Петербургского международного экономического форума-2018.

"Опять-таки, если МРЦ будут расти, то в рамках инфляции. Я не ожидаю, что в этом году будет расти МРЦ на водку", — добавил он.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году проходит 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.

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