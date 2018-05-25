Выплаты вкладчикам банка "Уссури" и "О.К. Банка" начнутся не позднее 8 июня

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Выплаты вкладчикам хабаровского банка "Уссури" и ярославского "Объединенного кредитного банка" ("О.К. Банка"), у которых ЦБ с 25 мая отозвал лицензии, начнутся не позднее 8 июня, сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

"Выплаты начнутся не позднее 8 июня 2018 года… Для оперативного приема заявлений граждан и максимально быстрых выплат им страхового возмещения агентство намерено использовать банки-агенты. В соответствии с решением правления агентства такие банки-агенты будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 31 мая", — говорится в сообщении.

Решение об отзыве лицензии банка "Уссури" принято в связи с неисполнением требований законодательства РФ и нормативных актов ЦБ, регулирующих банковскую деятельность, в том числе в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

У "О.К. Банка" лицензия отозвана также из-за неисполнения требований законодательства РФ и нормативных актов ЦБ, регулирующих банковскую деятельность, а также принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.

По величине активов, согласно данным ЦБ, банк "Уссури" на 1 мая занимал 275-е место в банковской системе РФ, "О.К. Банк" — 200-е место.