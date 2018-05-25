Банк России отозвал лицензию у хабаровского банка "Уссури"

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у хабаровского банка "Уссури", говорится в сообщении регулятора.

"Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 25 мая 2018 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации акционерное общество банк "Уссури", рег. № 596, г. Хабаровск" — следует из документа.

По данным ЦБ, лицензия отозвана из-за "неоднократных нарушений в течение одного года требований нормативных актов Банка России… в соответствии с ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Кроме того, при отзыве лицензии учитывалась реальная угроза интересам кредиторов и вкладчиков, отмечается в документе.

По величине активов, согласно данным РИА Рейтинг, "Уссури" на 1 апреля 2018 года занимал 272-е место в банковской системе РФ.