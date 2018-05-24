Татарстан и X5 Retail Group будут развивать инновации для ритейла

КАЗАНЬ, 24 мая — РИА Новости. Татарстан и X5 Retail Group в четверг в рамках Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого будут развивать инновации для ритейла на базе Университета Иннополис, сообщает пресс-служба президента республики.

"В рамках Петербургского международного экономического форума было подписано соглашение о сотрудничестве между Республикой Татарстан и компанией X5 Retail Group. Подписи под документом поставили вице-премьер Татарстана — министр информатизации и связи Роман Шайхутдинов и главный финансовый директор X5 Retail Group Светлана Демяшкевич", — говорится в сообщении.

Стороны договорились развивать инновационную и социально-экономическую инфраструктуру Татарстана в сфере розничной торговли, а также работать над усилением импортозамещения и развитием российских информационных технологий. По условиям соглашения X5 Retail Group и Университет Иннополис начнут совместную работу над научно-исследовательскими проектами, в частности, по пилотному проекту магазина будущего, пояснили в пресс-службе.

Отмечается, что помимо этого планируется разрабатывать инновационные продукты для автоматизации и роботизации процессов в розничной торговле, испытывать современные технологии и услуги, созданные в новом центре ИТ-компетенций на базе ИТ-вуза. Также предусмотрено создание образовательных программ для студентов и трудоустройство лучших ИТ-специалистов в X5, организация ИТ-олимпиады для школьников. Для этого X5 Retail Group получит статус партнёра ОЭЗ "Иннополис".

"Уверен, наше сотрудничество будет полезно для обеих сторон, и компетенции, которые мы наработаем, будут востребованными. С нашей стороны будет оказана полная поддержка", — отметил президент Татарстана Рустам Минниханов, слова которого приводит пресс-служба.

По словам Шайхутдинова, сотрудничество с X5 Retail Group будет способствовать как модернизации сферы розничной торговли с применением современных технологий, продуктов и услуг, так и в целом развитию инновационной среды в Татарстане. Демяшкевич отметила, что сотрудничество с республикой в области развития науки и технологий открывает принципиально новые возможности не только для X5 Retail Group, но и для отрасли розничной торговли в целом, добавили в пресс-службе.

X5 Retail Group – одна из ведущих российских продуктовых розничных компаний. На март 2018 года под управлением компании находилось 12,7 тысячи магазинов с лидирующими позициями в Москве и Санкт-Петербурге и значительным присутствием в европейской части России. Также под управлением компании 39 распределительных центров и более 3 тысяч собственных грузовых автомобилей на территории РФ.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году проходит 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.

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