Вологодчина в 1-й день ПМЭФ подписала соглашений более чем на 7 млрд рублей

С-Петербург, 24 мая — РИА Новости. Вологодская область в первый день работы Петербургского международного экономического форума подписала соглашений более чем на 7 миллиардов рублей, заявил РИА Новости губернатор региона Олег Кувшинников.

"Очень удачный форум для области. Он еще не закончился, а уже сегодня будет подписано более 8 соглашений с общим объемом инвестиций более 7 миллиардов рублей", сказал он.

В частности, по его словам, это соглашения в области промышленности, продовольствия, аквакультуры. Так заключено соглашение о производстве иван-чая, спрос на который за последние три года вырос в 25 раз.

"Мы запускаем новое уникальное производство — производство Иван-чая. В консорциуме с компанией "Майский чай". Мы выделяем более тысячи гектаров земли. Производство составит более тысячи тонн ежегодно к 2020 году под брэндом "Майский иван —чай", — отметил Кувшинников.

В регионе также будут выращивать рыбу. "Сегодня заключено соглашение на 1,7 миллиарда рублей с компанией "Аквапродукт" по производству товарной рыбы — семги. Объем производства составит около 2 тысяч тонн в год. Сейчас более 50% рыбной продукции вводится из-за рубежа. А этот проект позволит обеспечить продовольственную безопасность как Вологодской области, так Северо-Запада и центральных регионов. К 2020 году выйдем на проектную мощность", сказал губернатор.

Крупный проект будет реализован в области деревопереработки.

"Еще было заключено соглашение с консорциумом инвесторов. Это группа копаний "Вологодские лесопромышленники" и АО "Череповецкий фанерно-мебельный комбинат" по строительству завода по производству фанеры. Объем инвестиций 4,5 миллиарда рублей, производства — 120 тысяч кубических метров в год. Это будет крупнейшее самое современное производство в РФ по выпуску форматной фанеры", — заявил Кувшинников.

Губернатор также отметил, что область подписала протокол о намерениях с ООО "Икс 5 Ритейл Групп" о строительстве крупного логистического центра для поставок в федеральные сети, такие как "Пятёрочка". "Объём инвестиций почти 1,5 миллиарда рублей. Сейчас мы выделяем земельный участок около Вологды", — добавил глава региона.