В Архангельске создадут Северный арктический ситуационный центр

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости. В Архангельске будет создан Северный арктический ситуационный центр, это предусматривает подписанное в рамках Петербургского международного экономического форум соглашение о сотрудничестве между правительством Архангельской области и ПАО "Совфрахт".

Подписи под документом поставили губернатор Архангельской области Игорь Орлов и генеральный директор ПАО "Совфрахт" Дмитрий Пурим.

Как ожидается, проект будет реализован к V форуму "Арктика — территория диалога", который пройдёт в Архангельске в марте-апреле 2019 года.

В структуру центра войдут вычислительные мощности, которые будут располагаться на базе одного из предприятий транспортно-логистического сектора в Архангельске и демонстрационный зал (вместимостью до 50 человек), оснащенный телеэкранами большого размера.

Итогом реализации проекта станет создание системы отслеживания, координации и прогнозирования транспортных потоков, в обработке которых участвует ПАО "Совфрахт".

"Сегодня наши давние и сложившиеся отношения с компанией "Совфрахт" облечены в рамки соглашения. Это не нечто новое, это констатация уже достигнутых результатов и нацеленность на развитие совместных проектов в будущем. Сегодня много говорят о Севморпути. Но это не просто некая линия на карте, это целый ряд решений с точки зрения управления потоками. "Совфрахт" приходит с важным проектом создания ситуационного центра в Архангельске, который всегда был началом освоения Арктики. С помощью таких компаний мы рассчитываем не терять этих позиций", — сказал Орлов на церемонии подписания с оглашения.

В свою очередь Пурим отметил, что у региона есть хорошие перспективы для развития транспортного комплекса и участия в развитии инфраструктуры на трассах Севморпути. "Архангельск и сейчас является центром арктических компетенций. Северный арктический ситуационный центр, создаваемый на базе САФУ, — это интеллектуальный продукт, который послужит развитию Севморпути, сделает его более конкурентоспособным", — сказал генеральный директор компании.

В пресс-службе губернатора и правительства Архангельской области отметили, что для предприятий региона участие в проекте даст возможность увеличить объемы перевалки через портовые мощности, дополнительную загрузку флота при привлечении новых грузопотоков через партнерскую сеть ПАО "Совфрахт". Кроме того, привлечение дополнительных грузов в Архангельск окажет положительное влияние на реализацию проектов "Белкомур" и "Глубоководный район морского порта Архангельск", а также освоение Павловского месторождения на Новой Земле.

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