В Тульской области планируют построить завод по переработке рапса и сои

Вид на Тульский кремль и музей самоваров с площади Ленина в Туле. Архивное фото

Вид на Тульский кремль и музей самоваров с площади Ленина в Туле. Архивное фото

ВОРОНЕЖ, 24 мая — РИА Новости. Компания "Кубаньмасло — Ефремовский маслозавод" совместно с китайской компанией "Поли Групп" планируют построить в Тульской области производство по переработке рапса и сои с объемом инвестиций 4 миллиарда рублей, сообщает в четверг облправительство.

Соглашение о сотрудничестве подписали 24 мая в ходе Петербургского международного экономического форума губернатор Тульской области Алексей Дюмин и генеральный директор ООО "Кубаньмасло — Ефремовский маслозавод" Эдуард Коченов.

"Согласно документу, в Тульской области будет построено производство по переработке рапса и сои. Предполагается вложение средств инвестора в размере 4 миллиарда рублей. Его реализация позволит создать 120 новых рабочих мест", — говорится в сообщении.

Как отметил Дюмин, этот проект реализуется совместно с китайской компанией "Поли Групп", с которой правительство региона ведет переговоры о сотрудничестве. Планируется, что "Поли Групп" окажет содействие в строительстве производства и в дальнейшей реализации рапсового и соевого масла на рынке Китая.

На сегодняшний момент ООО "Кубаньмасло — Ефремовский маслозавод" — крупнейший производитель кукурузного и рапсового масла в России. Программа по переработке рапса начата предприятием в 2005 году. Компания стала одним из первых резидентов территории опережающего социально-экономического развития "Ефремов".

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году проходит 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.

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