Минниханов: закон о специнвестконтрактах нужно принять в ближайшее время

КАЗАНЬ, 24 мая — РИА Новости. Законопроект по специнвестконтрактам (СПИК) в версии 2.0 необходимо принять в самое ближайшее время, заявил президент Татарстана Рустам Минниханов в ходе панельной сессии Петербургского международного экономического форума.

Минниханов в четверг принял участие в панельной сессии "Новые механизмы инвестиционной политики: Локомотивы роста", участники которой обсудили тему совершенствования механизма поддержки инвесторов – СПИК 2.0. Также были рассмотрены вопросы создания благоприятных и предсказуемых финансовых, экономических, регуляторных условий для инвесторов и бизнеса.

"Мы уже давно обсуждаем 2.0 в различных конфигурациях. Но на каком-то этапе работа остановилась. Президент России поставил задачу увеличить валовый региональный продукт. За счет чего мы этого добьёмся, если не будет инвестиций? По СПИК 2.0 мы представили уже 10 реальных проектов", — цитирует выступление Минниханова его пресс-служба.

По мнению президента Татарстана, инвесторам, которые идут на реализацию крупных проектов, что представляет для них огромный риск, необходимо предоставлять гарантии, что с проектом ничего не случится, налоговое законодательство не изменится.

"Да, мы уговариваем инвестора взять этот проект, но у них не получается финансовая картина. Ведь ни федеральный бюджет, ни бюджет субъекта ничего не теряют. Появляются новые рабочие места, новая налоговая база. Почему мы этого боимся? Никто никого обманывать не собирается. Инвестор вложил деньги, берет все риски на себя", — добавил Минниханов, подчеркнув необходимость принятия данного документа депутатами Госдумы РФ в ближайшее время.

Специнвестконтракт – механизм индивидуализированных преференций, введенный в июле 2015 года. Контракты после одобрения комиссией при Минпромторге заключаются на срок до 10 лет между инвестором и федеральным правительством или субъектом РФ. Для заключения СПИК на федеральном уровне инвестор должен подтвердить обязательства вложить в проект не менее 750 миллионов рублей, государство же гарантирует неприменение к участникам СПИК законов о налогах и льготах, ухудшающих их условия, до конца контракта. В середине декабря премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление, расширяющее применение механизма специнвестконтрактов на проекты в АПК, нефтяной и газовой отраслях. Занимавший пост вице-премьера РФ Аркадий Дворкович тогда также предложил расширить действие механизма СПИК на сельское хозяйство, космическую, атомную, транспортную отрасли, связь.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году проходит 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.

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