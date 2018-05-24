Ингушетия ждет решения катарской стороны по совместным проектам

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости. Ингушетия по итогам февральского визита своей делегации в Катар ожидает решения катарской стороны о возможной реализации совместных проектов, сообщил РИА Новости в кулуарах Петербургского международного экономического форума глава Ингушетии Юнус-бек Евкуров.

Делегация Ингушетии во главе с Евкуровым в феврале 2018 года посетила Доху для участия в Днях республики в Катаре. В рамках поездки члены делегации Ингушетии представили инвестиционный потенциал региона. Евкуров в ходе этого визита встретился с эмиром королевства Тамимом бен Хамадом Аль Тани.

"Мы сейчас ждем решения катарской стороны по итогам нашей поездки, и у нас должна состоятся встреча на уровне посольства Катара в России. (Планируется) выйти с предложениями на председателя межправительственной комиссии (совместной российско-катарской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству – ред.) Новака Александра Валентиновича о том, чтобы пойти на комиссию в плане реализации некоторых проектов, которые мы заявили на встрече с эмиром", — сказал Евкуров.

Он отметил, что в числе этих проектов есть как социальные, так и инвестиционные.

Ранее в феврале Евкуров сообщал РИА Новости по итогам своего визита в Катар, что регионы Северного Кавказа способны полностью обеспечить королевство необходимой продукцией.

ПМЭФ-2018 проходит в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своём флагманском сайте.

Другие новости региона читайте здесь >>