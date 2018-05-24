РЭЦ поможет Ивановской области в наращивании объемов экспорта

ИВАНОВО, 24 мая — РИА Новости. Ивановская область и Российский экспортный центр совместно займутся разработкой механизмов поддержки несырьевого экспорта региональной продукции, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.

"Это предусмотрено соглашением о сотрудничестве, подписанным временно исполняющим обязанности губернатора Ивановской области Станиславом Воскресенским и гендиректором Российского экспортного центра Андреем Слепневым на ПМЭФ", — сказал собеседник агентства.

Одно из ключевых положений подписанного документа — организация в регионе обособленного подразделения АО "РЭЦ", в задачи которого войдет создание благоприятных условий для развития экспортной деятельности предприятий Ивановской области, в том числе малых и средних.

В пресс-службе отметили, что по итогам совместной работы ожидается увеличение количества экспортеров, рост объемов несырьевого экспорта и экспорта услуг, расширение географии экспорта предприятий Ивановской области.

Российский экспортный центр — государственный институт поддержки несырьевого экспорта, предоставляющий широкий спектр финансовых и нефинансовых мер поддержки. Это особенно важно в условиях существующих барьеров во внешнеэкономической деятельности. РЭЦ работает со всеми экспортерами несырьевой продукции без отраслевых ограничений. Поддержка оказывается на любом этапе деятельности.

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