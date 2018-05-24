ВТБ в рамках ПМЭФ подписал восемь соглашений с главами регионов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости. Банк ВТБ подписал на ПМЭФ в четверг соглашения с 8 регионами России о взаимодействии в реализации экономической, инвестиционной и социальной политики, в частности, о сотрудничестве в сфере внедрения современных банковский технологий и развития системы кредитования, сообщает пресс-служба банка.

Заместитель президента — председателя правления ВТБ Денис Бортников подписал соглашения с главой Республики Карелия Артуром Парфенчиковым, губернатором Саратовской области Валерием Радаевым, губернатором Калининградской области Антоном Алихановым, губернатором Ульяновской области Сергеем Морозовым, губернатором Костромской области Сергеем Ситниковым, главой Республики Бурятия Алексеем Цыденовым, главой Чувашской республики Михаилом Игнатьевым и губернатором Новгородской области Андреем Никитиным.

"Во всех регионах, где представлен ВТБ, банк занимает ведущие позиции на финансовом рынке как в корпоративном, так и в розничном сегментах бизнеса. Сейчас мы еще больше усиливаем работу с субъектами России. Подписанные сегодня соглашения — очередной шаг в укреплении нашего сотрудничества, направленного на социально-экономическое развитие регионов", привели в пресс-службе слова Бортникова.