ВТБ в рамках ПМЭФ подписал восемь соглашений с главами регионов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости. Банк ВТБ подписал на ПМЭФ в четверг соглашения с 8 регионами России о взаимодействии в реализации экономической, инвестиционной и социальной политики, в частности, о сотрудничестве в сфере внедрения современных банковский технологий и развития системы кредитования, сообщает пресс-служба банка.
"Во всех регионах, где представлен ВТБ, банк занимает ведущие позиции на финансовом рынке как в корпоративном, так и в розничном сегментах бизнеса. Сейчас мы еще больше усиливаем работу с субъектами России. Подписанные сегодня соглашения — очередной шаг в укреплении нашего сотрудничества, направленного на социально-экономическое развитие регионов", привели в пресс-службе слова Бортникова.