Оргкомитет чемпионата мира WorldSkills и Coca-Cola заключили соглашение

КАЗАНЬ, 24 мая — РИА Новости. Оргкомитет 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019 и система Coca-Cola в России в четверг в рамках Петербургского международного экономического форума подписали партнерское соглашение, сообщает пресс-служба президента Татарстана.

В церемонии подписания приняли участие президент Татарстана Рустам Минниханов, генеральный директор Coca-Cola в России, Украине, Белоруссии, Польше, Латвии, Литве, Эстонии и Молдавии Лана Попович, генеральный директор Coca-Cola HBC Россия Стефанос Вафеидис, генеральный директор союза "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" Роберт Уразов, министр по делам молодежи и спорту Татарстана Владимир Леонов.

"Сегодня подписано партнерское соглашение между организационным комитетом 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019 и системой Coca-Cola в России. Coca-Cola окажет поддержку с точки зрения обеспечения напитками всех участников соревнований, всех клиентских групп", — говорится в сообщении.

Как отметил президент Татарстана, республика имеет большой опыт сотрудничества с Coca-Cola: компания не раз выступала партнёром соревнований, которые проходили в регионе. "Мы благодарны Coca-Cola за возможность продолжить взаимовыгодное сотрудничество", — подчеркнул Минниханов.

По словам Попович, которую цитирует дирекция спортивных и социальных проектов (соорганизатор чемпионата), чемпионат мира по профессиональному мастерству имеет огромное значение для компании Coca-Cola как для одного из самых высокопрофессиональных работодателей. "Мы рады, что он пройдет именно в Татарстане, ведь у нас богатая история сотрудничества. Убеждены, что соревнования пройдут на самом высоком уровне", — сказала она.

Мировой чемпионат профессионального мастерства WorldSkills Competition пройдет в Казани летом 2019 года. Столица Татарстана была выбрана городом проведения чемпионата на генассамблее WorldSkills International в Сан-Паулу в августе 2015 года. За это право она соперничала с Парижем и бельгийским Шарлеруа. Ожидается, что участниками чемпионата в Казани станут молодые люди до 22 лет (в некоторых компетенциях — до 25 лет) из 65-70 стран. Лучших определят в более чем 50 компетенциях.

WorldSkills International – международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. Мировой чемпионат WorldSkills является крупнейшим в мире соревнованием профессионального мастерства. РФ вступила в международное движение WorldSkills в 2012 году. Региональные чемпионаты проходят более чем в половине субъектов РФ. Казань в 2014 и 2015 годах принимала второй и третий национальные чемпионаты WorldSkills Russia.

ПМЭФ-2018 проходит в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.

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