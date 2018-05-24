Алиханов рассказал о пользе введения электронных виз для Калининграда

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости. Калининград может стать местом для проведения деловых переговоров российских и иностранных бизнесменов после введения электронных виз для иностранцев, рассказал в интервью РИА Новости губернатор Калининградской области Антон Алиханов на Петербургском международном экономическом форуме.

Поправки в закон об Особой экономической зоне в Калининградской области, основной пакет которых вступил в силу 1 янтаря 2018 года, предполагают упрощенный порядок оформления виз для иностранцев по аналогии с преференцией, действующей для Владивостока. Электронные визы для въезда иностранных граждан в Россию через Калининградскую область должны быть введены на некоторых пунктах пропуска в регионе до 1 июля 2019 года. Упрощенный порядок въезда иностранцев действует на территории Свободного порта Владивосток с 1 августа 2017 года для граждан 18 стран.

"Мы хотели бы помимо тех стран, которые могут ездить во Владивосток, включить туда европейские государства с учетом нашей географии, чтобы стать точкой встреч, в том числе, предпринимателей российских и иностранных, чтобы не ждать получения визы куда-либо, а встретиться на территории Калининграда. Он всегда был такой точкой для активного взаимодействия, в том числе, России с Европейским Союзом, я очень надеюсь, что эта норма позволит придать новый импульс этому взаимодействию", — сказал Алиханов.

Предполагается, что иностранным гражданам, планирующим прибыть в Калининградскую область, не менее чем за трое суток до предполагаемой даты въезда необходимо будет подать заявление и заполнить анкету на специализированном интернет-сайте. После проверки анкеты иностранные граждане получают уведомление о предоставлении разрешения для въезда в Калининградскую область.

ПМЭФ-2018 проходит в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своём флагманском сайте.

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