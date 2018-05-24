Нижегородская и Рязанская области подписали соглашение о сотрудничестве

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 мая — РИА Новости. Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин и глава Рязанской области Николай Любимов подписали соглашение о сотрудничестве между регионами на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в четверг, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Соглашение предусматривает торгово-экономическое, научно-техническое, социальное и культурное сотрудничество.

"На сегодняшний день товарооборот между регионами не самый впечатляющий — порядка 4 миллиардов рублей. Среди наших партнеров Рязанская область занимает 40-е место. Считаю, что с учетом потенциала регионов мы можем добиться больших результатов. Считаю важным всячески помогать друг другу в привлечении инвесторов", — подчеркнул Никитин.

Глава Рязанской области в свою очередь отметил, что надеется на сотрудничество в сфере промышленности, культуры, туризма.

"Мне очень интересно наблюдать за тем, что происходит в Нижегородской области. Буквально вчера прочитал новость о том, что Глеб Сергеевич инициировал общественные обсуждения Стратегии-2035. Мы очень приветствуем этот шаг, несколько месяцев назад также запустили проект всенародного обсуждения нашей Стратегии-2030", — рассказал Любимов.

В ходе Петербургского международного экономического форума врио губернатора Нижегородской области уже подписал соглашения с главами Калужской и Челябинской областей.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.

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