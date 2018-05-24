Чижов выразил надежду, что ЕС осознает ущерб от санкций

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости. Москва рассчитывает, что Евросоюз осознает ущерб, который наносят санкции отношениям Запада и РФ, заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов.

"Мы рассчитываем, что рано или поздно — лучше раньше, чем позже — осознание того обоюдного ущерба, который наши отношения испытывают в результате предпринятых Евросоюзом мер санкционного характера, мер по замораживанию созданной с немалым трудом, признаюсь, архитектуры наших взаимоотношений, что осознание того, что это вредит обеим сторонам, будем прямо говорить, оно придет. Мы, как известно, ни одного канала взаимодействия не закрывали, мы готовы к дальнейшей работе", — сказал Чижов журналистам в кулуарах ПМЭФ.

Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции. Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. При этом РФ неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта или субъектом минских соглашений по урегулированию.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.