Чижов выразил надежду, что ЕС осознает ущерб от санкций

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости. Москва рассчитывает, что Евросоюз осознает ущерб, который наносят санкции отношениям Запада и РФ, заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов.
Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции. Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. При этом РФ неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта или субъектом минских соглашений по урегулированию.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.