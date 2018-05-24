На Вологодчине построят фанерный завод за 4,5 миллиарда рублей

ВОЛОГДА, 24 мая — РИА Новости. Фанерный завод с объемом производства 300 тысяч кубометров плит ДСП и клееной фанеры в год будет построен в поселке Вохтога Вологодской области, сообщил РИА Новости губернатор области Олег Кувшинников.

"В строительство завода инвесторы вложат 4,5 миллиарда рублей. Соответствующий протокол о намерениях в рамках Петербургского международного экономического форума подписали правительство Вологодской области и ГК "Вологодские лесопромышленники", — сказал Кувшинников.

Он напомнил, что два года назад градообразующее предприятие "Вохтожский ДОК" было остановлено из-за неэффективного ведения бизнеса. Тогда работники были отправлены в вынужденные отпуска, а задолженность по зарплате составила 29 миллионов рублей.

"Правительству Вологодской области удалось найти новых инвесторов: Череповецкий ФМК и Группу компаний "Вологодские лесопромышленники". Их кооперация позволила создать новую организацию — "ВохтогаЛесДрев" — и вновь трудоустроить более пятисот человек", — сказал глава региона.

Бюджетный эффект к моменту выхода предприятия на производственную мощность в 2021 году составит 150 миллионов рублей."Это очень важный проект для региона. Благодаря инвестициям "Вохтожский ДОК" получил новый вектор развития. Правительство области гарантирует инвестору полную поддержку и предоставление региональных льгот под реализацию этого крупного проекта", — отметил глава региона.

Он добавил, что в настоящее время компания разрабатывает концепцию для включения проекта в перечень приоритетных в области освоения лесов и заключения в последующем договоров аренды лесных участков.