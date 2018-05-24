Калининградские власти надеются на соглашение по заводу BMW в этом году

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости. Калининградские власти рассчитывают подписать соглашение с немецким концерном BMW о строительстве предприятия на территории региона до конца этого года, сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме.
"Надеюсь, что сможем подписаться к ИНОПРОМу, если нет, то в этом году как минимум нам надо подписывать, потому что в противном случае это может серьезно повлиять на сроки реализации этого проекта. Но настрой как у нас, так и у министерства промышленности и торговли, и у наших коллег из Германии хороший, мы часто бываем друг у друга с деловыми визитами, надеюсь, мы сможем завершить предварительную "игру в переговоры" и уже сесть за стол с точки зрения проектирования объекта и строительства", — сказал Алиханов.
Ранее планировалось подписать соглашение в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который проходит в эти дни в Северной столице. Промышленная выставка ИННОПРОМ-2018 состоится в июле.
По словам Алиханова, BMW и Минпромторг нашли понимание по целому набору обязательств, которые готова взять на себя компания BMW по производству, в том числе, новых моделей, которые пока не производятся, и по экспортным обязательствам – о том, что они готовы экспортировать часть своей продукции, произведенной на калининградской площадке.
BMW с 1999 года и по текущий момент собирает некоторые модели на площадке калининградского "Автотора". Переговоры о заводе в формате совместного производства стороны вели с 2012 года, но из-за экономического кризиса, разразившегося в конце 2014 года, и последовавшего за ним падения продаж автомобилей были приостановлены. На рубеже 2016-2017 годов они вернулись в активную стадию, и "Автотор" надеялся уже в 2017 году подписать соглашение о строительстве на своей площадке завода по производству автомобилей BMW.
ПМЭФ-2018 проходит в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своём флагманском сайте.