Цены на нефть упали более чем на один процент

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Мировые цены на нефть значительно снижаются в четверг днем, продолжая отыгрывать данные о неожиданном росте запасов сырья в США, свидетельствуют данные торгов.
В среду минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране, кроме стратегического резерва, за неделю, завершившуюся 18 мая, неожиданно подскочили на 5,8 миллиона баррелей — до 438,1 миллиона баррелей. Эксперты, напротив, прогнозировали снижение запасов на 1,57 миллиона баррелей. Добыча нефти в США также выросла — на 2 тысячи баррелей в сутки, до 10,725 миллиона баррелей в сутки.
По словам аналитика компании Petromatrix Оливье Жакоба (Olivier Jakob), которого цитирует The Wall Street Journal, в четверг и в ближайшие два дня внимание трейдеров будет сосредоточено на Петербургском международном экономическом форуме, с которого могут поступить новые сообщения от министров энергетики Саудовской Аравии, ОАЭ и России.