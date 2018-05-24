ТГК-1 и Ленобласть будут сотрудничать по проекту ветропарка на 50 МВт

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. ТГК-1 (входит в "Газпром энергохолдинг") и Ленинградская область заключили соглашение о сотрудничестве по проекту строительства ветропарка мощностью 50 МВт на побережье Финского залива. Соответствующее соглашение бело подписано гендиректором ТГК-1 Алексеем Барвинком и губернатором региона Александром Дрозденко в рамках ПМЭФ.

"В документе отмечена взаимная заинтересованность в эффективном сотрудничестве, предусмотрена организация совместных рабочих групп и других механизмов взаимодействия по вопросам реализации проекта", — отмечается в сообщении компании.

"Ветрогенерация – не конкурент, а дополнение тепловой энергетики. Для успеха таких проектов необходимо сочетание ряда факторов. Это и механизм, обеспечивающий экономическую эффективность, и ветропотенциал территории расположения, и резерв традиционных мощностей, которые способны покрывать нагрузку ветрогенерации при любой погоде", – отметил Барвинок.

Конкурсный отбор инвестиционных проектов по строительству генерации на основе использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ) на 2019-2023 годы пройдет с 29 мая по 9 июня 2018 года. Плановые объемы необходимой к отбору мощности ветровой генерации на 2019 год составляют 100 МВт, на 2021 год — 229,94 МВт, на 2023 год — 500 МВт. На 2020 и 2022 годы мощности не предусмотрены.

ТГК-1 — ведущий производитель электрической и тепловой энергии в Северо-Западном регионе России. Объединяет 53 электростанции в четырех субъектах РФ (Санкт-Петербурге, Карелии, Ленинградской и Мурманской областях), 19 из них расположены за Полярным кругом. Основными акционерами компании являются "Газпром энергохолдинг" (51,79%) и Fortum Power and Heat Oy (29,45%).

ПМЭФ-2018 проходит в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своём флагманском сайте.

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