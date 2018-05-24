На Вологодчине будут выращивать семгу — ежегодно порядка 2,5 тысячи тонн

ВОЛОГДА, 24 мая — РИА Новости. В Вологодской области создадут рыбоводное хозяйство по выращиванию семги — порядка 2,5 тысячи тонн ежегодно, сообщил РИА Новости губернатор области Олег Кувшинников.

"Площадка, где расположится предприятие, неподалеку от Вологды, практически определена. Соглашение между Вологодской областью и ООО "Аквапродукт" по реализации этого проекта подписано на Петербургском международном экономическом форуме", — сказал Кувшинников.

По его словам, объем инвестиций в производство составит почти 1,7 миллиарда рублей, планируется создать более 20 новых рабочих мест, а годовой объем реализации охлажденной потрошеной рыбы составит около 1700 тонн.

"Рассчитываем, что строительство стартует в начале будущего года. Сдача объекта — конец 2019 или начало 2020 года. Правительство области и региональная Корпорация развития окажут ООО "Аквапродукт" всю необходимую поддержку. В частности, заключенное соглашение предполагает оказание инвестору со стороны региональных властей мер господдержки, среди которых возмещение части затрат на приобретение оборудования и рыбопосадочного материала, на строительство объектов по выращиванию рыбы и производству рыбной продукции, а также на уплату процентов по кредитам на развитие аквакультуры", — сказал глава региона.

Он отметил, что Вологодчина делает серьезную ставку на развитие рыбоводства. В регионе действует программа "Развитие рыбоводства в Вологодской области на 2014-2020 годы". На поддержку рыбоводства на 2018 год предусмотрены бюджетные средства в размере 29,3 миллиона рублей. Такие же суммы будут выделяться на развитие отрасли и в ближайшие пять лет.

На сегодняшний день в регионе успешно работают четыре рыботоварные компании, в том числе один из лидеров российского рынка — предприятие "Диана", занимающееся разведением рыб осетровых и карповых пород, а также производством черной икры. Суммарно вологодские предприятия вырастили в прошлом году чуть более 100 тонн рыбы.

"Развитие аквакультур является для нас стратегическим приоритетом. Подобные проекты мы обязательно будем поддерживать. Область ставит задачу увеличить объемы производства рыбы в ближайшие три года в 7-10 раз — с нынешних 100 тонн до 700-1000 тонн" — отметил Кувшинников.