Трутнев оценил идею создания внутренних офшоров

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая – РИА Новости. Вице-премьер РФ, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев считает, что в создании внутренних офшорных зон на дальневосточном острове Русский и в Калининграде нет ничего страшного, главное – интересы страны и россиян.
"Мне кажется, главное для нас – это интересы нашей страны, интересы людей, которые в нашей стране живут, поэтому ничего страшного в том, что мы создадим офшорную территорию, я не вижу", — сказал Трутнев в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос о том, насколько это упростит работу.
При этом полпред подчеркнул, что Россия всегда старается выполнять все международные правила "от первой буквы до последней".
"Наши коллеги нам всегда объясняли, что офшорная территория – это нехорошо, тем не менее, большинство ведущих экономик мира эти офшорные территории имеют", — добавил вице-премьер.