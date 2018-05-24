Трутнев оценил идею создания внутренних офшоров

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая – РИА Новости. Вице-премьер РФ, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев считает, что в создании внутренних офшорных зон на дальневосточном острове Русский и в Калининграде нет ничего страшного, главное – интересы страны и россиян.

В середине апреля газета "Ведомости" со ссылкой на источники сообщила, что власти РФ обсуждают проект создания двух территорий со специальным режимом и признаками офшора — на острове Октябрьский в Калининграде и на дальневосточном острове Русский — для помощи попавшим под санкции бизнесменам. По данным издания, один из чиновников сообщил, что такой проект обсуждался давно, но с ужесточением санкций США о нем вспомнили. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов подтвердил РИА Новости, что законопроект о создании специального административного района в Калининградской области действительно разрабатывается, и власти региона принимают в этом участие, но отказался раскрыть детали проекта.

"Мне кажется, главное для нас – это интересы нашей страны, интересы людей, которые в нашей стране живут, поэтому ничего страшного в том, что мы создадим офшорную территорию, я не вижу", — сказал Трутнев в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос о том, насколько это упростит работу.

При этом полпред подчеркнул, что Россия всегда старается выполнять все международные правила "от первой буквы до последней".

"Наши коллеги нам всегда объясняли, что офшорная территория – это нехорошо, тем не менее, большинство ведущих экономик мира эти офшорные территории имеют", — добавил вице-премьер.