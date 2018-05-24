В Крыму завершили подготовку инфраструктуры для запуска новых ТЭС

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости. Компания "Крымэнерго" завершила подготовку сопутствующей инфраструктуры для выдачи мощности первых блоков двух строящихся теплоэлектростанций, сообщает пресс-служба энергокомпании.

Входящая в "Ростех" компания ООО "ВО "Технопромэкспорт" ведет в Крыму строительство Балаклавской и Таврической ТЭС мощностью 470 МВт каждая.

"Предусмотренные проектами мероприятия для выдачи мощности первых энергоблоков тепловых станций выполнены в полном объеме. Ведется оформление документов на постоянный ввод в эксплуатацию объектов первого этапа", — говорится в сообщении.

В частности, "Крымэнерго" реконструировала свои энергообъекты и построила ряд новых, в том числе смонтировала около 80 км высоковольтного провода и установила 41 металлическую опору высотой 40 и 45 метров, весом 24,8 и 32,5 тонны соответственно.

В компании отметили, что все необходимые объекты электросетевого хозяйства готовы к началу работы станций и обеспечивают прием полной мощности первых блоков.

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